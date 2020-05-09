В США впервые умер ребенок, у которого появился синдром Кавасаки из-за коронавируса

9 Май 2020 2020-05-09T12:36:44+03:00

Вирус может вызывать у детей сыпь и поражение сосудов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ученые обнаружили новый симптом коронавируса у детей. У пятилетнего мальчика, который попал в больницу США, был синдром Кавасаки: это острое воспалительное поражение артерий. Болеют в основном дети, а проявляется заболевание сыпью на теле и языке.

Тест показал, что ребенок заражен коронавирусом. Этот мальчик стал первой жертвой нового заболевания с симптомами Синдрома Кавасаки. Он умер в больнице после длительной лихорадки.

Как сообщает Mirror, только в нью-йоркской больнице находятся 73 ребенка с синдромом Кавасаки, который возник на фоне инфицирования коронавирусом. Министерство здравоохранения США расследует смерть мальчика. Родителей просят быть бдительными, при появлении симптомов - высокой температуры, сыпи, рвоты, нельзя заниматься самолечением, ребенка сразу же нужно показать врачам.

- Произошел, по крайней мере, один такой смертельный случай, и могут быть другие, которые сейчас расследуются,- сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Коронавирус не обходит стороной детей, как считалось ранее. В России тоже есть погибшие - два ребенка скончались из-за осложнений на фоне заражения, 11 ребят по данным Минздрава на 1 мая находятся в реанимации.

В Европе детей массово госпитализируют с синдромом Кавасаки

Врачи спешат выяснить, не связана ли эта "волна" с новой коронавирусной инфекцией (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU