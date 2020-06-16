Жену Зеленского госпитализировали после заражения коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:02:59+03:00

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Елену Зеленскую, заболевшую ранее коронавирусом супругу президента Украины, госпитализировали в одну из больниц Киева. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в своей соцсети. Отмечается также, что состояние жены Владимира Зеленского стабильно.

Повторные тесты украинского президента и детей снова показали отрицательный результат.

- Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской "COVID-19". Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное, - сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним, 12 июня сайт KP.ru сообщил о заражении коронавирусом первой леди Украины.

После этого представители президента заявили о переходе Зеленского на особый режим работы из-за заболевания супруги.

ИСТОЧНИК KP.RU