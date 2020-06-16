Жену Зеленского госпитализировали после заражения коронавирусом
Елену Зеленскую, заболевшую ранее коронавирусом супругу президента Украины, госпитализировали в одну из больниц Киева. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в своей соцсети. Отмечается также, что состояние жены Владимира Зеленского стабильно.
Повторные тесты украинского президента и детей снова показали отрицательный результат.
- Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской "COVID-19". Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное, - сказано в заявлении пресс-службы.
Напомним, 12 июня сайт KP.ru сообщил о заражении коронавирусом первой леди Украины.
После этого представители президента заявили о переходе Зеленского на особый режим работы из-за заболевания супруги.
ИСТОЧНИК KP.RU