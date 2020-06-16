Трамп пожелал своему бывшему советнику Болтону проблем с законом из-за книги

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:07:25+03:00

Уволенный из Белого дома Джон Болтон собирается издать книгу "Комната, в которой это произошло"

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Президент США Дональд Трамп пригрозил своему бывшему Советнику Джону Болтону судом, если тот не откажется от планов выпустить книгу.

Сама автор анонсировал "Комнату, в которой это произошло", как сенсационное издание, в котором он расскажет о закулисье Белого дома. Трампу такая литература не по вкусу. Чем ближе дата выхода книги, тем жестче становятся его комментарии на эту тему. Премьера назначена через неделю.

- Если книга выходит, то он (Болтон - прим.ред.) нарушит закон, - приводит слова Трампа CNN. - Я думаю, у него будут проблемы с законом. Надеюсь, что так.

Проблема в том, что согласно закону, власти не могут наложить вето на книгу, если там не содержатся какие-то секретные данные. Болтон оспаривает обвинения в публикации секретных сведений. Трамп в свою очередь считает, что даже разговоры с ним - это уже гостайна.

Генеральный прокурор Билл Барр поддерживает Трампа в том, что книга не прошла "предварительную зачистку" от лишней информации.

Тем временем, в США "Комната, в которой это произошло", уже выбилась в лидеры по предзаказам.

Болтон уже после ухода из Белого дома передал журналистам часть рукописи, в тексте содержится информация о том, что Трамп шантажировал украинского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU