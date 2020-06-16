Кто получит субсидию за перевод машины с бензина на газ, пояснил эксперт

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:06:55+03:00

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Министр энергетики Александр Новак предложил в два раза увеличить долю субсидий на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо. О том, как это повлияет на водителей, и кто может рассчитывать на новые субсидии, в эфире радио «КП» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Во-первых, не на любой газ, а на метан. Потому что можно, например, перевести автомобиль на пропан, на сжиженный газ. Соответственно, Газпром поддерживает сейчас и продвигает программы, которые связаны именно с метаном. При установке государство действительно субсидирует производителям, поставщикам оборудования треть от общих затрат. История очень правильная, потому что газ – это наша альтернатива современным электроавтомобилям. Газ — это экономически выгодно, во-первых, а, во-вторых, это очень экологично», - заявил специалист.

Ранее процент субсидии составлял 30%, а если предложение будет принято, то он будет составлять 60% от стоимости переоборудования. Также 30% расходов оплатит компания "Газпром", а владельцам автомобилей останется заплатить всего 10%.

Шапарин выразил мнение, что любая современная газовая система четвертого поколения – "это абсолютный хайтек". При таком использовании практически не снижается мощность автомобиля. А те, кто уже перевел свой автомобиль на газовое оборудование отмечают, что разницы практически нет.

«Газовое оборудование, даже если вы ставите его за полную стоимость, оно окупается при достаточно заметных пробегах быстро. Чем больше ездишь, тем быстрее оно окупается», - оценил еще один плюс данного предложения Антон Шапарин.

Напомним, что в ноябре кабмин объявил, что направит на развитие газомоторной отрасли 50 миллиардов рублей. Планируется также установить еще больше газозаправочных станций по стране.

Это удобная альтернатива бензину поможет российским автолюбителям сэкономить на топливе. На данный период литр бензина в России варьируется от 42 до 55 рублей за один литр, в зависимости от его вида и места продажи. В то время, как цены на газ не превышают и 18 рублей за кубометр.

ИСТОЧНИК KP.RU