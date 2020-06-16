Почему у россиян рухнули зарплатные ожидания, объяснил эксперт

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:14:22+03:00

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Из-за пандемии коронавируса у россиян стремительно рухнули зарплатные ожидания. Если в январе 2020 года в качестве желаемой зарплаты называли 92 тысячи рублей, то сейчас люди мечтают о 74 тысячах.

По мнению психолога Елены Сюр, это связано с тем, что в кризис россияне стремятся хоть как-то обеспечить свои минимальные потребности, поэтому и на высокую зарплату не претендуют.

- Адекватные люди понимают, что сейчас задача – закрыть свои потребности выживаний, чтобы было чем прокормить детей, как одеть их, ну и самим питаться более-менее нормально, - объяснила психолог в эфире радио "Комсомольская правда".

Елена Сюр рекомендует сейчас соглашаться пусть и на не очень высокооплачиваемую работу, которая тем не менее обеспечит минимальный доход. А параллельно искать что-то более серьезное. По словам психолога, в голове нужно держать мысль о том, что такой "режим выживания" не навсегда. Работая за не очень высокую зарплату, стоит не смиряться с существующим положением вещей, а думать о том, как вернуть себе желаемый доход.

- Многие просто смирятся. Если вы все-таки себя цените и уважаете свой труд, постарайтесь поговорить со своим работодателем о том, когда поднимется зарплата, на что можно рассчитывать. Чтобы у вас с работодателем была проговорена эта история, что он в будущем вам поднимет зарплату, - добавила психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU