Военные опубликовали видео взрыва межкорейского офиса

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:02:05+03:00

Войска Южной Кореи после уничтожения совместного офиса с КНДР приведены в состояние повышенной готовности Фото: REUTERS

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Южнокорейские военные опубликовали видео взрыва в приграничном городе Кэсон.

Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.

Напомним, сегодня, 16 июня, Северная Корея взорвала созданный в 2018 году центр связи Северной и Южной Кореи. Уничтожение офиса подтвердили в Министерстве объединения Юга. Сайт KP.ru сообщал, что южнокорейские военные источники получили данные о готовящемся акте за несколько часов до взрыва.

После взрыва Южная Корея привела свои войска в состояние повышенной готовности.

По версии Северной Кореи, с территории Южной Кореи ранее отправили воздушные шары с листовками, в которых содержалась критика властей КНДР. Это повлекло напряжённость между республиками, а сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, предупредила о грядущей "трагической сцене" для совместного офиса.

Из-за пандемии коронавируса офис не работал с января 2020 года.

Приграничные зоны обеих частей Кореи демилитаризированы в рамках соглашения 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU