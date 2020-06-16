Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности после взрыва офиса

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:08:21+03:00

Офис пустовал с января 2020 года из-за пандемии Фото: Кадр видео

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Войска Южной Кореи после уничтожения совместного офиса с КНДР приведены в состояние повышенной готовности.

Созданный в 2018 году центр связи Северной и Южной Кореи, находился в приграничном городе Кэсон. Министерство объединения Юга подтвердило уничтожение здания.

Как сообщает Reuters, южнокорейские военные источники за несколько часов до взрыва получили данные о готовящемся акте.

Напряженность между Северной и Южной Кореей возросла из-за листовок. По версии КНДР, некие провокаторы отправляли на Север с территории Юга воздушные шары, внутри которых находились листовки с критикой действующих властей КНДР. Сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, два дня назад сказала, что "бесполезный" (поскольку отношений испорчены) совместный офис ждет "трагическая сцена".

Офис не работал с января в связи с коронавирусом.

Министерство обороны Сеула призвало Пхеньян соблюдать соглашение 2018 года. В рамках этого договора приграничные зоны были демилитаризированы. Но в СМИ попала информация о готовящемся в КНДР плане по "возвращению этой зоны".

ИСТОЧНИК KP.RU