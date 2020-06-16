В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:25:17+03:00

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшие часы температура может подняться до 30-31 градуса

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В Москве выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Температура в городе достигнет 30-31 градуса тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- В течение ближайшего часа температура повысится до 30-31 градуса, а в Москве при температуре выше 30 градусов, по согласованию с МЧС, выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие, - передаёт слова синоптика ТАСС.

Роман Вильфанд также добавил, что на этой неделе подобные предупреждения будут выпускать часто.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что солнечную сухую погоду в начале недели обеспечит антициклон, а очередной циклон с Атлантики принесёт новые ливневые дожди. Синоптики обещают +31 градус в течение четырёх дней.

ИСТОЧНИК KP.RU