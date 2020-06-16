В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
В Москве выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Температура в городе достигнет 30-31 градуса тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- В течение ближайшего часа температура повысится до 30-31 градуса, а в Москве при температуре выше 30 градусов, по согласованию с МЧС, выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие, - передаёт слова синоптика ТАСС.
Роман Вильфанд также добавил, что на этой неделе подобные предупреждения будут выпускать часто.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что солнечную сухую погоду в начале недели обеспечит антициклон, а очередной циклон с Атлантики принесёт новые ливневые дожди. Синоптики обещают +31 градус в течение четырёх дней.
ИСТОЧНИК KP.RU