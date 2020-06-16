Производство золота в России выросло на 9,4%

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:38:33+03:00

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Производство золота на территории России в январе и феврале текущего года вросло на 9,4 процента по сравнению с данным периодом 2019 года, достигнув отметки в 39,71 тонны. Об этом 16 июня сообщает на официальном сайте российского министерства финансов.

За январь и февраль прошлого года в государстве произвели 36,3 тонны драгоценного металла. В это году объем производства добычного золота составил 31,75 тонны, попутного – 2,85 тонн и вторичного – 5,11 тонны.

По данным поставок минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, на переработку на российские аффинажные организации, производство серебра на территории государства за январь - февраль текущего года составило 142,30 тонны, в том числе добычного серебра – 66,02, попутного – 53,82 тонны и вторичного – 22,46 тонны.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в апреле этого года в стране началась самая настоящая «золотая лихорадка»: россияне за короткий промежуток времени купили огромное количество золотых слитков и монет. При этом, покупателями выступили как богатые жители страны, так и обычные пенсионеры, но скупали люди именно металлы, а не ювелирные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU