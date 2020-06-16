"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым шёл газ в Украину

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:19:36+03:00

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"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину. Об это сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, назвав демонтаж проблемой для Киева.

- Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, - это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем, - заявил Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.

Он отметил, что инициатором прекращения транзита стала Россия, а Киев от него не отказывался. Макогон также добавил, что при остановке транзита газа через территорию Украины "Оператору ГТС" придётся работать исключительно на внутренний рынок.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали новое транзитное соглашение. Представители "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" заключили договор в Вене. Соглашения обеспечат в последующие годы транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Предыдущий газовый контракт был заключен в 2009 году и действовал 10 лет. Договор рассчитан до конца 2024 года и допускает пролонгацию на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU