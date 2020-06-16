2020-06-16T18:19:36+03:00
Экономика

"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым шёл газ в Украину

Глава ГТС назвал это проблемой для Киева, на которую невозможно повлиять
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
На Украине заявили о демонтаже "Газпромом" труб для транзитаНа Украине заявили о демонтаже "Газпромом" труб для транзитаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину. Об это сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, назвав демонтаж проблемой для Киева.

- Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, - это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем, - заявил Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.

Он отметил, что инициатором прекращения транзита стала Россия, а Киев от него не отказывался. Макогон также добавил, что при остановке транзита газа через территорию Украины "Оператору ГТС" придётся работать исключительно на внутренний рынок.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали новое транзитное соглашение. Представители "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" заключили договор в Вене. Соглашения обеспечат в последующие годы транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Предыдущий газовый контракт был заключен в 2009 году и действовал 10 лет. Договор рассчитан до конца 2024 года и допускает пролонгацию на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров
"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым шёл газ в Украину
Благодарности медикам появятся на городских фасадах Москвы
За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов
Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» из-за санкций США
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права сотрудников на удаленке
В МЧС рассказали, сколько детских лагерей откроют летнюю смену 1 июля
Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса
Больных раком в России после пандемии не станет больше, заверил эксперт
Галапагосскую черепаху, ставшую отцом 800 детёнышей, выпустили на волю
Врачи предупредили об опасности купания в реках и озерах
Как долго будут падать цены на аренду квартир, рассказал эксперт
70% российских регионов откроются для туристов с 1 июля
В Совфеде не выявили положительных результатов тестов на коронавирус
Мишустин назначил Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры
Названо условие возобновления международных перелетов
ФСБ за 10 лет предотвратила 698 террористических преступлений
Производство золота в России выросло на 9,4%
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса у детей
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали