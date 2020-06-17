2020-06-17T01:22:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Диетолог назвал продукты, которые помогут защищать легкие от коронавируса

По словам специалиста, дыхательную систему укрепляют яйца, цельный рис и грецкие орехи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Среди полезных для дыхательной системы продуктов диетолог назвал грецкие орехиСреди полезных для дыхательной системы продуктов диетолог назвал грецкие орехиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время пандемии коронавируса COVID-19 очень полезно употреблять в пищу продукты, которые помогут защищать легкие от инфекции. Какие именно, перечислил изданию La Vanguardia испанский диетолог Алехандро Кановас. По словам специалиста, к способным укрепить дыхательную систему продуктам относятся грецкие орехи, цельный рис, голубая рыба и яйца.

Совершенно с ним согласен глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер, который пояснил, что когда состояние легких ухудшается, возрастает потребность организма в белке. Яйца же, кроме качественных белков, содержат также содержат жирорастворимые витамины – например, витамин А. Пульмонолог дополнил список диетолога: на состояние легких также положительно влияют помидоры, цельные молочные продукты и вода.

Эусеби Чинер добавил, что в большинстве случаев последствия поражения легких коронавирусом можно уменьшить, если придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, соблюдать режим сна и не пренебрегать физическими нагрузками.

Напомним, ранее член Национального общества диетологов (НОД), Национальной ассоциации клинического питания, врач Людмила Денисенко в беседе с сайтом kp.ru назвала десять продуктов, которые могут спасти от коронавируса и поддержат иммунитет.

Что мы едим: опасные и безопасные продукты.В студии радио КП калининградский журналист и адепт природного питания Андрей Шуляк

ИСТОЧНИК KP.RU

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