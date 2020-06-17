2020-06-17T01:48:12+03:00
Политика

Минюст США подал в суд на Болтона

Американские власти обвинили экс-советника президента в разглашении секретной информации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонБывший советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Министерство юстиции США, которое в Америке выполняет также функции генеральной прокуратуры, 16 июня подало в суд на бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Поводом для иска стала пока еще неизданная книга Болтона под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

В заявлении американского Минюста говорится, что экс-советник Трампа нарушил взятые на себя при назначении на эту должность обязательства и в своих мемуарах раскрыл секретную информацию. Отмечается, что на 500 страницах его книги содержится множество государственных тайн, поэтому юридическое ведомство требует, чтобы суд наложил запрет на публикацию мемуаров Болтона, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что если его бывший советник все же выпустит свою книгу в свет, то он нарушит закон, и выразил надежду, что у Болтона после этого возникнут проблемы уголовного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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