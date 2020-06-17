ВОЗ: Первое в мире лекарство от коронавируса изобрели в Великобритании

17 Июнь 2020 2020-06-17T02:50:14+03:00

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что в Великобритании изобрели первое в мире лекарство от коронавируса. По его словам, результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения больных COVID-19 стали «научным прорывом».

Проведенное в Оксфорде исследование показало, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти у пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вениляции легких (ИВЛ), на 35%, а у больных, находящихся на кислородном лечении, – на 20%. Тедрос Гебрейесус назвал такие результаты «отличной новостью».

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», - цитирует его заявление сайт ВОЗ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ближайшие дни министерство обороны России проведет вакцинацию первой группы добровольцев, вызвавшихся для испытаний разрабатываемого препарата от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU