В Южной Корее заявили, что больше не намерены терпеть «безрассудство» КНДР

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:26:56+03:00

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Южная Корея больше не намерена терпеть «безрассудное поведение» северных соседей, об этом утром 17 июня заявил старший секретарь администрации президента Республики Корея по связям с общественностью Юн До Хан.

«Мы ясно предупреждаем, что не потерпим такого безрассудного поведения Севера, подрывающего в своей основе то доверие, которое было накоплено между лидерами Юга и Севера», - приводит его слова южнокорейское агентство Yonhap.

Представитель президентской администрации также выразил сожаление по поводу того, что Пхеньян не только отказался принять спецпосланников Сеула, которые должны были прояснить сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию, но и предал это неофициальное предложение широкой огласке. Кроме того, как отметил Юн До Хан, в КНДР сознательно исказили мотивы Южной Кореи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Северной Корее заявили, что южные соседи испугались «сверхмощного наступления против врага», и назвали предложение поговорить «неискренним» шагом.

ИСТОЧНИК KP.RU