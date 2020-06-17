2020-06-17T04:29:28+03:00
В мире

КНДР возобновит военные учения у границы с Южной Кореей

Сеул хотел направить к северным соседям спецпосланников, но Пхеньян отказался их принять
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Власти КНДР направят военные подразделения к границе с Южной КореейВласти КНДР направят военные подразделения к границе с Южной КореейФото: REUTERS
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Северная Корея настроена очень решительно. В ночь на среду, 17 июня, Пхеньян объявил, что собирается возобновить все виды военных учений вблизи границы с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление Генштаба Корейской народной армии (КНА).

Отмечается, что воинские подразделения «для оборонительных мероприятий» будут направлены также в область Кымгансанского туристического комплекса и в район города Кэсон.

Кроме того, ЦТАК сообщает, что Сеул хотел направить к северным соседям спецпосланников, но Пхеньян отказался их принять. В публикации агентства говорится, что «Юг впал в панику от нашего сверхмощного наступления против врага», поэтому и попытался инициировать переговоры, однако руководство КНДР сочло это предложение неискренним.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале июня Пхеньян заявил, что «межкорейские отношения пришли к конечной точке», он не намерен больше ничего обсуждать с Сеулом, и КНДР блокирует все каналы связи с Южной Кореей.

Утром во вторник, 16 июня, Северная Корея заявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону. А позже стало известно, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, который был открыт в апреле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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