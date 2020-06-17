Ученые объяснили пользу употребления стакана воды натощак

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:19:14+03:00

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Немецкие ученые проверили теорию о пользе стакане воды натощак.

В Сети утверждают, что простая вода, выпитая с утра, несет пользу для здоровья, улучшает внешний вид и омолаживает. Чтобы подтвердить или опровергнуть теорию, провели эксперимент. Пригласили добровольцев и попросили их пить воду с утра до приема основной пищи.

- Кожа добровольцев стала более гладкой, плюс, у них улучшился тон лица. И улучшения затронули не только кожу, но и волосы, которые стали гораздо более живыми,- сообщает о результатах эксперимента портал Planet Today.

Все дело в метаболизме, который на фоне приема воды улучшился почти на 20 процентов. Эффективен оказался стакан воды, выпитый именно натощак утром. Хотя медики советуют пить больше воды и в течение дня и не заменять ее чаем или соками.

Способ с водой натощак назвали хорошей профилактикой ожирения.

ИСТОЧНИК KP.RU