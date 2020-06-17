Ученые объяснили пользу употребления стакана воды натощак
Немецкие ученые проверили теорию о пользе стакане воды натощак.
В Сети утверждают, что простая вода, выпитая с утра, несет пользу для здоровья, улучшает внешний вид и омолаживает. Чтобы подтвердить или опровергнуть теорию, провели эксперимент. Пригласили добровольцев и попросили их пить воду с утра до приема основной пищи.
- Кожа добровольцев стала более гладкой, плюс, у них улучшился тон лица. И улучшения затронули не только кожу, но и волосы, которые стали гораздо более живыми,- сообщает о результатах эксперимента портал Planet Today.
Все дело в метаболизме, который на фоне приема воды улучшился почти на 20 процентов. Эффективен оказался стакан воды, выпитый именно натощак утром. Хотя медики советуют пить больше воды и в течение дня и не заменять ее чаем или соками.
Способ с водой натощак назвали хорошей профилактикой ожирения.
ИСТОЧНИК KP.RU