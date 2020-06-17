В Минздраве прокомментировали сообщение ВОЗ о "прорывном" лекарстве от коронавируса
В Минздраве ответили на заявления ВОЗ о "прорыве" в лечении коронавируса. Имя этому "прорыву" - дексаметазон, это британский противовоспалительный препарат, который снижает смертность среди пациентов на искусственной вентиляции легких. Исследования показали, что лекарство снижает летальность среди таких зараженных на 35 процентов, на 20 процентов - среди пациентов на кислородном лечении.
В Великобритании заявили - это первое лекарство от коронавиурса.
- Препарат уже широко используется в России. Но дексаметазон, увы, не является панацеей: в каких-то случаях он может помочь, а в каких-то нет,- сказал РИА Новости заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Сами британские исследователи сообщили, что не обнаружили побочных эффектов, но признали, что на зараженных, у которых нет осложнений на легкие, препарат не действует - срок их лечение не сокращается.
Как сообщает CNN, дексаметазон обычно используют для лечения некоторых форм артрита, тяжелых форм аллергии и астмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU