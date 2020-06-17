2020-06-17T14:21:06+03:00
Спорт

"Я привел в команду Ефимовой спонсора на 500 тысяч долларов". Спортивный агент рассказал о судьбе проекта Efimova Team

Сейчас Андрей Митьков не общается с прославленной спортсменкой
Кирилл СЕРОВАнастасия ЗЫРЯНОВА
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Спортивный агент рассказал о судьбе проекта Efimova TeamСпортивный агент рассказал о судьбе проекта Efimova TeamФото: REUTERS
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Спортивный агент Андрей Митьков рассказал KP.RU о своем сотрудничестве с известной пловчихой Юлией Ефимовой.

Он помогал спортсменке попасть на Олимпийские Игры 2016. Тогда у Ефимовой были проблемы с мельдонием (пять положительных проб). Однако через Спортивный арбитражный суд ей все таки удалось отстоять путевку на Олимпиаду. В результате Ефимова завоевала две серебряные медали.

После этого Митьков продолжил сотрудничать с Ефимовой. У них даже был совместный проект - EFIMOVA TEAM. Однако в декабре 2017 года спортсменка перестала отвечать на звонки и письма.

- После того, как я в августе 2017 года привел в команду спонсора на 30 миллионов рублей (тогда 500 тысяч долларов), отношение к проекту и к нам очень поменялось. Наверное, Ефимовы решили, что лучше этими 30 миллионами ни с кем не делиться, поэтому и команду, под которую эти деньги искали, разогнали и мы стали не нужны, - рассказал Митьков в интервью Kp.ru.

Он добавил, что на начальном этапе содержать команду было очень тяжело. Митькову даже пришлось влезть в кредиты и продать машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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