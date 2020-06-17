2020-06-17T15:06:27+03:00
Общество

У диабетиков и сердечников больше рецепторов для проникновения коронавируса

Вирус проникает в организм через рецепторы клеток ACE2
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые нашли причину тяжелых форм коронавируса у гипертоников и диабетиковУченые нашли причину тяжелых форм коронавируса у гипертоников и диабетиковФото: Мария ЛЕНЦ
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Ученые из Университета Сан-Паулу и Университета Вашингтона выяснили, почему люди с диабетом и высоким кровяным давлением тяжелее переносят коронавиурс. У этих пациентов чаще развиваются тяжелые формы, в первую очередь повреждаются легкие. Причем тяжелых случаев среди них даже больше, чем среди людей с хроническими болезнями легких и дыхательных путей, например, астматиков.

В ходе исследования проверили более 700 пациентов с такими хроническими заболеваниями.

- Ключом к таинственному ряду симптомов является рецептор ACE2,- приводит данные исследования Daily Mail. - ACE2 является белком на поверхности клеток внутри нашего тела. Он действует как процессор для других белков и гормонов в ряде реакций, которые помогают контролировать кровяное давление.

Через ACE2 вирус проникает в организм и провоцирует разрушения. Оказалось, этих рецепторов больше всего у гипертоников и диабетиков. Но есть способ снизить число рецепторов в клетках, например, с помощью лекарства, которое используют для пациентов с раком молочной железы.

Коронавирус проникает в мозг.Даже у тех, кому повезло перенести COVID без сильного жара, после выздоровления нередко сохраняется озноб. При этом анализ может показывать, что вируса в организме уже нет. Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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