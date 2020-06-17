2020-06-17T17:02:43+03:00
Общество

МЧС назвало сроки аномальной жары в регионах России

Температура воздуха в некоторых субъектах превысит 35 градусов по Цельсию
Ксения АНУФРИЕВА
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МЧС назвало сроки аномальной жары в регионах РоссииМЧС назвало сроки аномальной жары в регионах РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В некоторых регионах российского Центрального федерального округа в ближайшее время ожидается аномальная жара: температура воздуха может подняться до 35 градусов по Цельсию и выше. Такая погода продлится до вторник, 23 июня, сообщили представители центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и главных региональных управлений МЧС.

- В Воронежской области установилась аномальная жара, температура воздуха превысила норму на 7 градусов, достигнув отметки в +30 градусов и выше. По ночам ожидается около 13-18 градусов тепла. На юге региона наблюдается антициклон, определяющий жаркую погоду, а на севере - над Кольском полуостровом - холодный антициклон, который спускается вниз. Со вторник температура снова опустится до +25 градусов, - рассказал ТАСС главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

МЧС по Белгородской области также предупредило, что воздух в регионе нагреется до 35 градусов, превысив климатическую норму на 7 градусов. Аномальная жара будет в Липецкой области – до плюс 30 градусов, однако жителям субъекта следует готовиться к грозам и дождям. А вот по данным курского Гидрометцентра на сегодняшний день в субъекте установлен четвертый класс пожарной опасности из-за засухи и высокой температура.

Кроме того, теплая и солнечная погода с температурой воздуха до 30 градусов до конца недели ожидается также в Тамбовской области. Аналогичные погодные условия установятся в Тульской, Рязанской, Ивановской и Брянской областях. В Калужской, Тверской, Орловской и Смоленской областях воздух прогреется до плюс 29 градусов, возможны дожди, грозы.

Вчера сайт kp.ru сообщал, что в российской столице синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Температура воздуха в Москве поднялась до 31 градуса, что оказало негативное влияние на самочувствие местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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