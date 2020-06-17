Синоптик предупредил об опасности жары в июне

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:41:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Середина июня встретила россиян изнуряющей жарой. Уже несколько дней подряд температура держится на уровне 25-30 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая погода характерна скорее для июля, причем июля не московского, а где-нибудь в Воронеже.

Синоптики не раз отмечали, что сильная жара может негативно сказываться на здоровье людей, в особенности пожилых. Особую опасность представляет собой ультрафиолетовая радиация, которая сейчас находится на очень высоком уровне.

- Специализированный индекс достигает 6-8 единиц. Это очень много, поэтому врачи рекомендуют в полуденные часы находиться дома. А если уж на улице, то только в тени. Потому что, ультрафиолет очень негативно влияет на кожу человека, на слизистую глаз и т.д, - рассказал Вильфанд в эфире радио "Комсомольская правда".

Но потерпеть осталось немного. Уже к выходным в Центральную Россию вновь придет похолодание. В субботу станет полегче, а в воскресенье наступит резкое похолодание.

Напомним, 16 июня из-за аномальной жары в Москве объявили штормовое предупреждение. Температура в городе достигла 30-31 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU