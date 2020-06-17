2020-06-17T21:12:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: дети смогут вернуться в школы 1 сентября

Специалисты подготовили рекомендации по организации учебного процесса в заведениях
Ксения АНУФРИЕВА
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Роспотребнадзор: дети смогут вернуться в школы 1 сентябряРоспотребнадзор: дети смогут вернуться в школы 1 сентябряФото: Мария ЛЕНЦ
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Российские школьники, вероятнее всего, смогут вернуться в учебные учреждения и возобновить учебу в очном формате в начале сентября. Об организации учебного процесса после пандемии коронавируса в стране рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Конечно, учиться нужно, отменять учебу в сентябре нельзя. В общем, ситуация в стране управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть, что в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса, - отметила руководитель ведомства в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Попова рассказала, что Роспотребнадзор уже подготовил специальные рекомендации по организации учебы в школах для безопасности детей.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, российское школы не собираются переводить детей на дистанционное обучение после окончания пандемии, поскольку живое общение с учителем и с другими учениками невозможно заменить удаленным форматом получения знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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