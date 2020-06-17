2020-06-17T22:22:22+03:00
Политика

США намерены продать Украине патрульные катера за 600 миллионов долларов

Военное ведомство считает, что выполнение такого контракта отвечает интересам "внешней политики и нацбезопасности США"
Ксения АНУФРИЕВА
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США намерены продать Украине патрульные катера за 600 миллионов долларовСША намерены продать Украине патрульные катера за 600 миллионов долларовФото: Ирина БЫСТРОВА
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США намерены продавить Украине 16 патрульных катеров модели «Mark VI» и вооружение для них, а также иную военную технику на сумму в 600 миллионов долларов. Об этом в среду, 17 июня сообщили представители американского минобороны.

Разрешение на выполнение контракта уже получено, теперь Штаты ждут одобрения или возможного блокирования договора со стороны законодательной ветви власти в государстве. Однако можно быть почти полностью уверенным в том, что Конгресс даст зеленый свет реализации этого контракта с Украиной.

Так, американцы хотят передать Киеву 32 легких орудия MSI Seahawk A2, 20 орудий MK44, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров и сопутствующие средства связи.

В ведомстве отметили, что с точки зрения американских военных сил, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США", поскольку «Украина является партнером США». Страна в случае выполнения контракта по поставке вооружения получит возможность "лучше защищать территориальные воды и другие интересы на море".

Накануне стало известно, что на территорию Украины прибудут военные инструкторы из Канады, чтобы продолжить обучение солдат и офицеров украинской армии. В общей сложности в страну приедут 140 иностранных военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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