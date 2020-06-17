2020-06-18T00:34:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова рассказала, когда число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора добавила, что хотела бы, чтобы количество новых инфицированных за сутки было равно нулю
Юлия КЕКОВА
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Попова рассказала, когда число заболевших коронавирусом достигнет минимумаПопова рассказала, когда число заболевших коронавирусом достигнет минимумаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько еще потребуется времени, чтобы число заболевших коронавирусом за сутки в стране достигло своего минимального значения.

По словам руководителя ведомства, для этого необходимо еще около месяца.

- Я бы, конечно, хотела, чтобы число зараженных в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что нам потребуется еще месяц, чтобы достичь определенного самого низкого уровня, - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Также Попова отметила, что каждая из стран, где зафиксированы случаи инфицирования населения, имеют свой недельный или ежедневный уровень. Так, например, США достаточно продолжительный период времени каждый день регистрируют около 20 тысяч случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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