2020-06-18T05:47:10+03:00
Общество

Россиян предупредили об изменениях в погоде

Синоптики прогнозируют аномальное похолодание
Юлия КЕКОВА
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Россиян предупредили об изменениях в погодеРоссиян предупредили об изменениях в погодеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о грядущих изменениях в погоде.

По его словам, скоро в страну придут холодные аномалии. Так, дневная температура воздуха в центральной части Европейской России снизится почти на десять градусов Цельсия по сравнению с показателями середины текущей недели. К слову, согласно прогнозу, настоящие холодные дни ждут жителей Урала и некоторых регионов Сибири.

- На данный момент происходит не часто встречающаяся ситуация - антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, а на запад, - рассказал синоптик.

Также он отметил, что ось антициклона проходит движется по земле от Каспийского моря в сторону Скандинавии, через Москву, а в уже в субботу она сместиться все-таки на запад", пишут РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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