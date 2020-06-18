Россиян предупредили об изменениях в погоде
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о грядущих изменениях в погоде.
По его словам, скоро в страну придут холодные аномалии. Так, дневная температура воздуха в центральной части Европейской России снизится почти на десять градусов Цельсия по сравнению с показателями середины текущей недели. К слову, согласно прогнозу, настоящие холодные дни ждут жителей Урала и некоторых регионов Сибири.
- На данный момент происходит не часто встречающаяся ситуация - антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, а на запад, - рассказал синоптик.
Также он отметил, что ось антициклона проходит движется по земле от Каспийского моря в сторону Скандинавии, через Москву, а в уже в субботу она сместиться все-таки на запад", пишут РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU