О погоде в Москве на 4 июня 2020 года рассказали синоптики

4 Июнь 2020 2020-06-03T22:58:04+03:00

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 4 июня 2020 года

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Лето в Москве началось с затяжных дождей и достаточно прохладной температуры для июня. Мы узнали о погоде в Москве и области на четверг, 4 июня, у синоптиков Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, скоро погода должна порадовать жителей столицы температурными плюсами и солнцем. Однако сегодня в городе будет бушевать сильный ветер и дожди с грозами. По сообщению пресс-службы МЧС, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В целом погода 4 июня в Москве относительно оптимистичнее - на территории столицы потеплеет до +20...+22 градусов. После ливней в небе появятся просветы между облаками.

Ранее сайт kp.ru писал, что накануне в городе был побит рекорд по осадкам за последние 70 лет - выпала месячная норма осадков. Прирост осадков за 12 часов составил 37 мм, что составляет 72% нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU