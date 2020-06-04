2020-06-03T22:58:04+03:00
Общество

О погоде в Москве на 4 июня 2020 года рассказали синоптики

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 4 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Прогноз погоды в МосквеПрогноз погоды в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лето в Москве началось с затяжных дождей и достаточно прохладной температуры для июня. Мы узнали о погоде в Москве и области на четверг, 4 июня, у синоптиков Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, скоро погода должна порадовать жителей столицы температурными плюсами и солнцем. Однако сегодня в городе будет бушевать сильный ветер и дожди с грозами. По сообщению пресс-службы МЧС, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В целом погода 4 июня в Москве относительно оптимистичнее - на территории столицы потеплеет до +20...+22 градусов. После ливней в небе появятся просветы между облаками.

Ранее сайт kp.ru писал, что накануне в городе был побит рекорд по осадкам за последние 70 лет - выпала месячная норма осадков. Прирост осадков за 12 часов составил 37 мм, что составляет 72% нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономисты назвали три сценария безработицы в России
О погоде в Москве на 4 июня 2020 года рассказали синоптики
Найдена "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Лукашенко отправил правительство в отставку
МЧС проверит системы оповещения по всей России
Стало известно о состоянии здоровья Трампа после ежегодного медосмотра
Умер Лев Мнухин, российский историк и литературовед
Сирийская армия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России
Экс-полицейскому Дереку Чавену по делу Флойда грозит до 40 лет тюрьмы
Зеленский нарушил карантин и пошел пить кофе
Заживо похороненный мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы
В Москве за сутки от коронавируса умерли 64 пациента
Ученый рассказал, сколько держится иммунитет к коронавирусу
В ВОЗ допустили связь воспалительного синдрома Кавасаки с коронавирусом у детей
Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новую цель
Экс-полицейскому, причастному к гибели Флойда, предъявят обвинение в убийстве
«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей»
Минздрав сообщил о тяжелом эпидемическом процессе в некоторых регионах России
ЧП в Норильске: экологический ущерб может превысить 6 млрд рублей
Эксперты допустили доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавируса
В Лондоне акция в защиту афроамериканцев переросла в беспорядки
На встрече с делегацией ПНС Лавров заявил о необходимости освободить плененных социологов
Трамп назвал беспорядки из-за смерти темнокожего в США "печальной проблемой"
Пентагон выступил против подавления беспорядков военными