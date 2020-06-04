О погоде в Москве на 4 июня 2020 года рассказали синоптики
Лето в Москве началось с затяжных дождей и достаточно прохладной температуры для июня. Мы узнали о погоде в Москве и области на четверг, 4 июня, у синоптиков Гидрометцентра России.
По прогнозам специалистов, скоро погода должна порадовать жителей столицы температурными плюсами и солнцем. Однако сегодня в городе будет бушевать сильный ветер и дожди с грозами. По сообщению пресс-службы МЧС, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
В целом погода 4 июня в Москве относительно оптимистичнее - на территории столицы потеплеет до +20...+22 градусов. После ливней в небе появятся просветы между облаками.
Ранее сайт kp.ru писал, что накануне в городе был побит рекорд по осадкам за последние 70 лет - выпала месячная норма осадков. Прирост осадков за 12 часов составил 37 мм, что составляет 72% нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU