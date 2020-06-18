В России хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефону
В Госдуме предложили запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных предложений, а также возможные санкции за нарушение данного правила. Инициатор идеи депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной.
«Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов, а также целесообразность введения санкций за нарушение данного правила на усмотрение Центрального банка», - приводит RT текст обращения.
Сухарев пояснил, что не всегда по номеру телефона граждане могут определить, откуда производится звонок, и мошенники могут воспользоваться такой ситуацией для получения персональных данных клиентов.
Депутат также обратил внимание на то, что такой способ привлечения новых клиентов может доставлять дискомфорт.
Напомним, ранее в Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс, которые относятся к дистанционной деятельности сотрудников. Законопроект закрепляет три вида работы на удаленке: постоянная, временная и комбинированная.
ИСТОЧНИК KP.RU