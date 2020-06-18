2020-06-18T07:19:41+03:00
Экономика

В России хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефону

В Госдуме обратили внимание на то, что такой способ привлечения клиента опасен с точки зрения мошенничества
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефонуВ России хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефонуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Госдуме предложили запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных предложений, а также возможные санкции за нарушение данного правила. Инициатор идеи депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов, а также целесообразность введения санкций за нарушение данного правила на усмотрение Центрального банка», - приводит RT текст обращения.

Сухарев пояснил, что не всегда по номеру телефона граждане могут определить, откуда производится звонок, и мошенники могут воспользоваться такой ситуацией для получения персональных данных клиентов.

Депутат также обратил внимание на то, что такой способ привлечения новых клиентов может доставлять дискомфорт.

Напомним, ранее в Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс, которые относятся к дистанционной деятельности сотрудников. Законопроект закрепляет три вида работы на удаленке: постоянная, временная и комбинированная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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