2020-06-18T10:13:19+03:00
Экономика

Минэк улучшил экономический прогноз на ближайшие три года

Цены на нефть могут подняться до 46,5 долларов за баррель
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Минэк улучшил экономический прогноз для страны на ближайшие три годаМинэк улучшил экономический прогноз для страны на ближайшие три годаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз для России на ближайшие годы. Ведомство прогнозирует, что цены на нефть начнут постепенно расти. В период с 2021 по 2023 год они достигнут 46,5 долларов. Ранее максимальные показатели в прогнозе не превышали 45,6 долларов за баррель.

В 2020 году упадет на 4,8%, но уже с 2021 года начнется уверенный рост, на последующие три года объем валового продукта будет составлять 3,2%, 2,9% и 3,1%.

Что касается курса доллара, то он будет колебаться в пределах 69,8 руб в 2020 году, а 2021 -70,8, в 2022 - 71,1, в 2023 - 72,4.

Близкий к правительству источник сообщил «Известиям», что Минэк уже в третий раз представляет данный прогноз, но снять все разногласия пока не удается.

Основная причина в том, что ведомство прогнозирует слишком низкие темпы развития, в отличие от тех, что ожидает часть правительства.

Ранее эксперт объяснил, почему не стоит возврата курса доллара на докризисный уровень. Пока американская валюта опустилась ниже 70 рублей, но бывалых значений точно не видать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На самоизоляции россияне стали реже пить газировку
Деловая активность в Москве вышла на докризисный уровень
Дуров назвал "безумным" налог в 30% на приложения Apple и Google
Минэк улучшил экономический прогноз на ближайшие три года
Коронавирус у Нурсултана Назарбаева: что известно о состояние здоровье экс-президента Казахстана
Кабмин не обсуждает введение налога для богатых
«Злобный и нудный дурак»: Трамп рассказал о своем отношении к Болтону на фоне выхода его книги
В Москве вылечили еще 2 046 пациентов с коронавирусом
Американский почтальон раскрыл тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Китай пообещал, что США ответят за последствия своих санкций
На «священном месте» убийства Флойда исцеляют болезни и крестят людей
Сборы налогов с зарплат россиян сократились почти на четверть
Россияне рассказали, на что собираются тратить больше
Ритейлеры: россияне возвращаются к привычным тратам