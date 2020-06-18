Минэк улучшил экономический прогноз на ближайшие три года

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:13:19+03:00

Минэк улучшил экономический прогноз для страны на ближайшие три года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Цены на нефть могут подняться до 46,5 долларов за баррель

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Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз для России на ближайшие годы. Ведомство прогнозирует, что цены на нефть начнут постепенно расти. В период с 2021 по 2023 год они достигнут 46,5 долларов. Ранее максимальные показатели в прогнозе не превышали 45,6 долларов за баррель.

В 2020 году упадет на 4,8%, но уже с 2021 года начнется уверенный рост, на последующие три года объем валового продукта будет составлять 3,2%, 2,9% и 3,1%.

Что касается курса доллара, то он будет колебаться в пределах 69,8 руб в 2020 году, а 2021 -70,8, в 2022 - 71,1, в 2023 - 72,4.

Близкий к правительству источник сообщил «Известиям», что Минэк уже в третий раз представляет данный прогноз, но снять все разногласия пока не удается.

Основная причина в том, что ведомство прогнозирует слишком низкие темпы развития, в отличие от тех, что ожидает часть правительства.

Ранее эксперт объяснил, почему не стоит возврата курса доллара на докризисный уровень. Пока американская валюта опустилась ниже 70 рублей, но бывалых значений точно не видать.

ИСТОЧНИК KP.RU