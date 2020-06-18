В России за сутки выздоровевших от коронавируса пациентов больше, чем новых заражённых

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:56:37+03:00

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В России количество тех, кто выздоровел от коронавируса за последние сутки, больше числа новых заразившихся. Так, специалисты выявили 7 790 новых случаев заражения, а полностью выздоровел после прохождения лечения 9 621 человек.

Общее число заражений достигло 561 091, а выздоровевших - 313 963 человека.

Также за последние сутки скончались 182 пациента с подтверждённым диагнозом коронавируса, всего за время пандемии в России погибли 7 660 человек.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Москве за минувшие сутки выздоровели еще 2 046 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Таким образом общее число вылечившихся в столице достигло 130 431. За минувшие чутки в Москве выявили 1 040 новых случаев заражения. Всего в Москве зафиксировано 210 785 заражений. 49 пациентов скончались, всего в городе от коронавируса умерли 3 483 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU