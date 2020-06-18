2020-06-18T10:56:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки выздоровевших от коронавируса пациентов больше, чем новых заражённых

Скончались 182 человека
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионахЗа последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России количество тех, кто выздоровел от коронавируса за последние сутки, больше числа новых заразившихся. Так, специалисты выявили 7 790 новых случаев заражения, а полностью выздоровел после прохождения лечения 9 621 человек.

Общее число заражений достигло 561 091, а выздоровевших - 313 963 человека.

Также за последние сутки скончались 182 пациента с подтверждённым диагнозом коронавируса, всего за время пандемии в России погибли 7 660 человек.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Москве за минувшие сутки выздоровели еще 2 046 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Таким образом общее число вылечившихся в столице достигло 130 431. За минувшие чутки в Москве выявили 1 040 новых случаев заражения. Всего в Москве зафиксировано 210 785 заражений. 49 пациентов скончались, всего в городе от коронавируса умерли 3 483 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пекин останавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая
Беспорядки во Франции: задержаны около 10 представителей чеченской общины
В России почти 500 медиков умерли от коронавируса
Синоптик рассказала, когда жара в Москве спадет до +20 °С
Правительство Украины может досрочно уйти в отставку
Пересдать ЕГЭ в этом году нельзя
Главные симптомы коронавируса у детей назвали специалисты
Когда выдадут результаты ЕГЭ в 2020 году, рассказал Рособрнадзор
В России за сутки выздоровевших от коронавируса пациентов больше, чем новых заражённых
Опрос: более половины россиян хотят получить новое образование
Клишас: В Совфеде не поддержали сокращение новогодних праздников
На самоизоляции россияне стали реже пить газировку
Деловая активность в Москве вышла на докризисный уровень
Дуров назвал "безумным" налог в 30% на приложения Apple и Google
Минэк улучшил экономический прогноз на ближайшие три года
Коронавирус у Нурсултана Назарбаева: что известно о состояние здоровье экс-президента Казахстана
Кабмин не обсуждает введение налога для богатых
«Злобный и нудный дурак»: Трамп рассказал о своем отношении к Болтону на фоне выхода его книги
В Москве вылечили еще 2 046 пациентов с коронавирусом
Американский почтальон раскрыл тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Пекин ответил Вашингтону на санкции против должностных лиц КНР
На «священном месте» убийства Флойда исцеляют болезни и крестят людей
Сборы налогов с зарплат россиян сократились почти на четверть
Россияне рассказали, на что собираются тратить больше
Ритейлеры: россияне возвращаются к привычным тратам