2020-06-18T12:58:17+03:00
Политика

В доме кандидата в президенты Беларуси Бабарико проходит обыск

Ранее сообщалось, что он может стать фигурантом уголовного дела
Ася КУЗНЕЦОВА
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Обыск проходит в доме Бабарико под МинскомОбыск проходит в доме Бабарико под МинскомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Под Минском в доме кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико проходит обыск, сообщает Sputnik Беларусь.

Около особняка бывшего банкира стоят служебные автомобили, а территорию дома охраняет милиция, сказано в публикации.

Сайт KP.ru ранее сообщал, что экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико покинул этот пост ради участия в выборах в президенты. В конце прошлой недели в "Белгазпромбанк" нагрянули силовики с обысками, были задержаны 15 человек, в том числе – из топ-менеджмента. Белорусские власти заявляют, что уголовное расследование идет сразу по нескольким статьям - о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, неуплате налогов.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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