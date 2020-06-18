Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:54:28+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о заметном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Особенно хорошую положительную динамику глава Роспотребнадзора отметила в Московском регионе. Согласно данным, которые привела Попова, заболеваемость в столице ниже почти в 4 раза, и в 5 раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад.

«Сегодня идет снижение. Но сегодня преимущественная часть заболевших в ежесуточной регистрации это люди в регионах Российской Федерации. Очень быстро снижается ситуация в Москве», - сказала главный санитарный врач страны

По ее словам, в российских регионах почти нет случаев, чтобы после снятия ограничений ситуация с коронавирусом менялась к худшему. При этом Попова сообщила, что пока опасения вызывает ситуация по коронавирусу в 13 регионах страны и предупредила об опасности «второй волны» коронавируса.

Напомним, уже не первый день за сутки в России выздоровевших от коронавируса пациентов больше, чем новых заражённых. Как писал сайт kp.ru, 18 июня выявили 7 790 новых случаев заражения, а полностью выздоровел 9 621 человек. Общее число заражений достигло 561 091, а выздоровевших - 313 963 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU