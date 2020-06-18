2020-06-18T11:19:16+03:00
Общество

Синоптик рассказала, когда жара в Москве спадет до +20 °С

Уже на выходных москвичей ждет похолодание
Елена АКИМОВА
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Аномальная жара в Москве сменится дождямиАномальная жара в Москве сменится дождямиФото: Евгения ГУСЕВА
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Аномальная жара совсем скоро сменится похолоданием. Уже в выходные в столицу придет антициклон, который принесет облегчение. А до наступления желаемой прохлады предстоит пережить еще один рекордно жаркий день.

По прогнозам синоптиков, 18 июня температура воздуха в Москве прогреется до +31 градуса, а в четверг – 19 июня – будет ненамного прохладнее, столбики термометров зафиксируют 30-градусную жару.

Главный специалист Метеобюро Москвы метеоролог Татьяна Позднякова дает позитивные прогнозы: к субботе станет гораздо прохладнее. В пятницу придут кратковременные дожди, а затем столбики термометров упадут до двадцати градусов.

На выходных небо затянут тучи, будет низкая облачность, дожди и грозы. В ночные часы воздух будет прохладным.

- В выходные ожидается +23 °С. По прогнозу в понедельник в Москве +20…+21 °С. То есть жара спадёт после кратковременных ливневых дождей, — заключила Позднякова в беседе с RT.

Кстати, прохладные деньки ждут не только москвичей, но и жителей Урала и некоторых регионов Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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