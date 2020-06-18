2020-06-18T15:49:32+03:00
Политика

Евросоюз продлил санкции в отношении России по Крыму

Совет ЕС принял решение продлить санкции еще на один год
Ксения АНУФРИЕВА
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Евросоюз продлил санкции в отношении России по КрымуЕвросоюз продлил санкции в отношении России по КрымуФото: REUTERS
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Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении России по Крыму еще на один год до 23 июня 2021 года. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили представители Совета ЕС в своем официальном заявлении.

Послы государства-членов Евросоюза согласовали продление ограничений в отношении России в связи с присоединением к стране Крыма еще 11 июня.

- Евросоюз продлевает санкции на один год. Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня следующего года, - говорится в сообщении Совета.

В настоящее время действуют запреты на импорт в страны ЕС товаров, которые производят в Крыму и Севастополе, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и услуги в сфере туризма в данных регионах. Так под ограничений попадает экспорт из Европы некоторых товаров и технологий для крымских компаний в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Напомним, что недавно американский Конгресс предложил признать РФ "спонсором терроризма" и ввести против страны новые жёсткие санкции. В Кремле заявили, что такие ограничения считаются незаконными с точки зрения международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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