2020-06-19T10:27:09+03:00
Общество

Доктор Мясников назвал болезни, вызывающие потерю зрения

Причиной является то, что сетчатка глаза, больше чем любой другой орган, снабжается кровью
Юлия САЛЬНИКОВА
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Скачки давления могут привести к снижению зренияСкачки давления могут привести к снижению зренияФото: Андрей ГАШЕВ
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Известный теледоктор Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут привести к потере зрения. Он объяснил - сетчатка глаза наиболее интенсивно снабжается кровью, в сравнении с другими органами. Поэтому, если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то в ряде случаев это может привести к снижению, а иногда и потере зрения.

- Самыми распространенными болезнями, негативно влияющими на глаза, являются гипертония и сахарный диабет,- сказал он в эфире канала "Россия-1".

Опасны как скачки давления, так и поражение сосудов - с последним порой сталкиваются диабетики. Причем, осложнения на глаза могут возникать даже до повышения уровня глюкозы, такое бывает при диабете второго типа.

Александр Мясников советуют не заниматься самолечением, снижение зрения может быть симптомом опасных заболеваний. При любых изменениях в организме, стоит обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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