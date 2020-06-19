2020-06-19T10:58:07+03:00
Политика

Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков

Самолеты В-52Н кружили над Охотским морем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков. Кадр с видео центра управления оборонойРоссийские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков. Кадр с видео центра управления обороной
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В воздух поднимали российские истребители для осуществления перехвата американских бомбардировщиков В-52Н, которые кружили над Охотским морем. Об этом рассказал Центр управления обороной.

«Дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами (...) была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США», - говорится в релизе Национального центра.

Уточняется, что в небо поднимались российские истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31, полеты которых выполнялись «в строгом соответствии с международными правилами», а государственная граница не нарушалась.

Напомним, в понедельник, 15 июня, российские истребители Су-27 поднялись в небо над нейтральными водами Балтийского моря для сопровождения американских стратегических бомбардировщиков В-52H и самолетов-разведчиков стран Североатлантического альянса. Такие маневры над Балтикой стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики проводили в рамках учений НАТО Baltops 2020, которые стартовали днем ранее неподалеку от Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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