Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:03:33+03:00

Обсудили ситуацию с коронавирусом и предстоящий Парад Победы в Москве

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Президент России Владимир Путин провел 19 июня телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темами стала борьба с коронавирусом, а также предстоящий Парад Победы в Москве.

- Акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла,- сказано в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе белорусского президента подтвердили, что Лукашенко прибудет в Москву 24 июня на Парад вместе с семьей. Ранее стало известно, что участие в Параде согласовали 12 лидеров стран.

Обсудили также работу над проектом по взаимному признанию виз двумя странами. Подписание соглашения планируется во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Минск.

Президенты договорились о продолжении сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU