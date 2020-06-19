Лукашенко сообщил, что власти сорвали план «некоего майдана» в Белоруссии

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:18:29+03:00

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Власть Белоруссии сделала шаги на опережение, и сорвала масштабный план дестабилизации, который должен был привести страну к «некоему майдану». Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко

«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси и привести страну к некоему майдану (…) Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - приводит агентство БелТА слова главы Белоруссии.

Лукашенко отметил, что наблюдает за ситуацией в стране в течение последних суток и видит, что «активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».

«Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по конституции, и просто как человек (…) никому не позволю сломать эту страну», - добавил он.

Напомним, ранее был задержан кандидат на пост президента Беларуси Виктор Бабарико. Его подозревают сразу по нескольким статьям, в том числе о неуплате налогов и легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере. Кроме того, при обыске изъяли «огромные суммы денег, ценные бумаги, золото».

ИСТОЧНИК KP.RU