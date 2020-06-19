Эксперт оценил сроки стабилизации рынка нефти

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:40:00+03:00

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что это произойдет к концу 2020 или к середине 2021 года

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Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что мировой рынок нефти может полностью стабилизироваться к концу 2020 или к середине 2021 года. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков согласился с таким прогнозом, но отметил, что стопроцентной гарантии пока давать нельзя. Стабилизация цен зависит от очень многих факторов, главным из которых является сделка ОПЕК+.

По словам Юшкова, риски срыва соглашения все еще сохраняются. Причем, они исходят не от России или Саудовской Аравии, а от стран, которые сейчас вообще не обременены какими-либо ограничениями в плане производства.

- Например, Ливия и Нигерия – на них квоты вообще не налагались, потому что у них есть внутренние проблемы. В Ливии гражданская война. Но как только там затихают боевые действия, они начинают довольно активно добывать. И в этом плане другие страны могут сказать: а чего это они много добывают теперь, а нам нужно ограничивать объем производства? - объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Тем не менее пока ситуация находится под контролем, и основные участники сделки свои обязательства выполняют.

Юшков отметил, что в ближайшее время спрос на нефть будет расти из-за отмены карантинных мер во многих странах. Но с другой стороны, теперь падает предложение.

- И где-то посередине как раз и есть тот самый баланс спроса и предложения, который повлечет за собой восстановление цен, - заключил эксперт.

Ранее Новак отмечал, что спрос на черное золото во всем мире восстанавливается довольно быстро, соответственно, растет и цена. По его словам, до 2035 года для России может считаться комфортной цена в 50 долларов за баррель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU