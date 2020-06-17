2020-06-17T18:49:32+03:00
Экономика

Новак назвал комфортную для России цену на нефть

По словам министра энергетики, спрос на черное золото восстанавливается достаточно быстро
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Министр энергетики Александр Новак назвал комфортную для России цену на нефтьМинистр энергетики Александр Новак назвал комфортную для России цену на нефтьФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил о том, что сейчас России не нужны слишком высокие цены на нефть. До 2035 года комфортной может считаться цена в 50 долларов за баррель. Слишком высокая стоимость, по словам Новака, может иметь негативные последствия, так как она снижает спрос на энергоносители.

Глава Минэнерго добавил, что после сильного падения спрос на черное золото в мире довольно быстро восстанавливается.

- Надо отметить, что относительно самого сложного периода, который в апреле наблюдали, у нас уже примерно вполовину восстановился спрос и в рамках авиасообщения, автомобильного транспорта, нефтехимии, - сказал он в интервью Bloomberg TV.

При том Новак отметил, что в июне могут возникнуть новые вспышки коронавируса, которые вновь повлекут за собой падение спроса на нефть.

Напомним, коронавирус и связанные с ним ограничительные меры привели к значительному падению цен на черное золото. Для стабилизации мирового рынка страны-участницы ОПЕК+ заключили новую сделку о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. 6 июня министры ОПЕК+ приняли решение продлить это соглашение до конца июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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