Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа

19 Июнь 2020 2020-06-19T21:07:29+03:00

У работающих пенсионеров новая выплата будет выплачиваться с учетом пенсионных баллов, накопленных в 2019 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР. Среди них работающие пенсионеры, участники программы софинансирования и получатели накопительных выплат.

При этом в Пенсионном фонде отметили, что пенсионерам не придётся подавать заявление. Перерасчёт будет произведен автоматически.

Пенсия для работающих пенсионеров будет рассчитана с учётом пенсионных баллов, накопленных в 2019 году.

Накопительные пенсии проиндексируют на 9,13%. Это превышает уровень инфляции в три раза.

Для участников программы софинансирования пенсию проиндексируют на 7,99%.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что с 1 июля 2020 года вступит в силу закон, по которому будут индексированы пенсии части российских пенсионеров. Речь идет о людях, которые оформили опеку над приёмными несовершеннолетними детьми и получают за это выплаты из региональных бюджетов. По старым правилам, они приравнивались к работающим пенсионерам и соответственно никакой ежегодной индексации не получали (напомним, по российским законам индексацию пенсионеры получают только после прекращения трудовой деятельности).

ИСТОЧНИК KP.RU