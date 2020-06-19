Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа
С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР. Среди них работающие пенсионеры, участники программы софинансирования и получатели накопительных выплат.
При этом в Пенсионном фонде отметили, что пенсионерам не придётся подавать заявление. Перерасчёт будет произведен автоматически.
Пенсия для работающих пенсионеров будет рассчитана с учётом пенсионных баллов, накопленных в 2019 году.
Накопительные пенсии проиндексируют на 9,13%. Это превышает уровень инфляции в три раза.
Для участников программы софинансирования пенсию проиндексируют на 7,99%.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что с 1 июля 2020 года вступит в силу закон, по которому будут индексированы пенсии части российских пенсионеров. Речь идет о людях, которые оформили опеку над приёмными несовершеннолетними детьми и получают за это выплаты из региональных бюджетов. По старым правилам, они приравнивались к работающим пенсионерам и соответственно никакой ежегодной индексации не получали (напомним, по российским законам индексацию пенсионеры получают только после прекращения трудовой деятельности).
ИСТОЧНИК KP.RU