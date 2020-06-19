Не призывала бойкотировать: орловский инфекционист объяснила свои слова про голосование
Главный инфекционист Орла Виктория Адоньева неожиданно для самой себя прославилась на всю Россию. Ее интервью местному изданию стали тиражировать по всей стране. Якобы женщина призывала не голосовать за поправки в Конституцию. А ведь медик всего лишь рассказала, как обстоят дела с заболевшими коронавирусом в ее родной больнице. В эфире Радио «КП» Адоньева объяснила, что именно она имела в виду:
- Мои слова были исковерканы. Я имела в виду, что койки заканчиваются только в той больнице, где я работаю. Так как к нам везут самых тяжелых пациентов, - объясняет Виктория. - А голосование при соблюдении необходимых мер безопасности никому не повредит. Я всего лишь имела в виду, что все мероприятия должны быть организованы по правилам противоэпидемической безопасности.
Тем временем областная прокуратура уже начала проверку информации, которую Адоньева озвучила в интервью местной газете.
ИСТОЧНИК KP.RU