2020-06-19T20:53:30+03:00
Общество

Не призывала бойкотировать: орловский инфекционист объяснила свои слова про голосование

Прокуратура начала проверку медика о дефиците коек для пациентов с коронавирусом
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Главный инфекционист Орла Виктория АдоньеваГлавный инфекционист Орла Виктория АдоньеваФото: Youtube
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Главный инфекционист Орла Виктория Адоньева неожиданно для самой себя прославилась на всю Россию. Ее интервью местному изданию стали тиражировать по всей стране. Якобы женщина призывала не голосовать за поправки в Конституцию. А ведь медик всего лишь рассказала, как обстоят дела с заболевшими коронавирусом в ее родной больнице. В эфире Радио «КП» Адоньева объяснила, что именно она имела в виду:

- Мои слова были исковерканы. Я имела в виду, что койки заканчиваются только в той больнице, где я работаю. Так как к нам везут самых тяжелых пациентов, - объясняет Виктория. - А голосование при соблюдении необходимых мер безопасности никому не повредит. Я всего лишь имела в виду, что все мероприятия должны быть организованы по правилам противоэпидемической безопасности.

Тем временем областная прокуратура уже начала проверку информации, которую Адоньева озвучила в интервью местной газете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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