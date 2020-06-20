Илон Маск продал за 29 миллионов долларов дом, который не вызывал у него сентиментальных чувств

20 Июнь 2020 2020-06-20T01:51:22+03:00

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Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск продал свой дом в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) за 29 миллионов долларов.

Сообщается, что особняк изначально был выставлен на продажу на 30 миллионов, но создатель компаний Tesla и SpaceX решил чуть сбавить цену. К слову, в любом случае он определенно "отбил деньги" - в 2012 году Маск купил это жилье за 17 миллионов долларов у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Митчела Джулиса, пишет газета The Wall Street Journal.

В этом же районе города расположены еще пять объектов недвижимости, принадлежащих предпринимателю. Отмечается, что ранее Маск заявил о планах распродать почти все свое имущество, в первую очередь недвижимое. Он объяснил, что полон желания упростить себе жизнь и хранить лишь то, что вызывает у него сентиментальные чувства.

ИСТОЧНИК KP.RU