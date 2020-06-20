Второго обвиняемого по делу Джорджа Флойда полицейский освободили под залог
В субботу, 20 июня, из тюрьмы освободили второго из четырех экс-полицейских, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Место заключение бывший правоохранитель покинул под залог в размере 750 тысяч долларов.
Как передает телеканал CNN, «под залог и в рамках условного освобождения» тюрьму округа Хеннепин покинул экс-сотрудник полиции Александер Куэнг
Ранее под залог освободили бывшего полицейского Дерека Човина, которого обвиняют в убийстве Флойда. Бывшему правоохранителю пришлось заплатить 1,25 миллион долларов.
Напомним, именно Човин встал ногами на шею задержанного Флойда и продолжал давить на нее, несмотря на слова мужчины о том, что он больше не может дышать и требования прохожих отпустить его. Позже мэр Миннеаполиса, где произошла трагедия, и начальник полиции назвали смерть афроамериканца неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации.
Экс-полицейскому были предъявлены обвинения в непредумышленном причинении смерти, но позже сенатор штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что генпрокурор Кит Эллисон намерен вменить Човину более тяжкое преступление и предъявить обвинение в убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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