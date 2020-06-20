Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, сохранят еще июль и август

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:39:00+03:00

Путин сообщил, что все выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом

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Ближайшие два месяца, июль и август, должны сохраниться региональные выплаты и надбавки для медицинских работников, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе встречи с медиками в преддверии их профессионального праздника.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», - сказал глава государства в ходе видеоконференции отметил сохранение рисков и нагрузки для врачей, так как борьба с коронавирусом продолжается.

Кроме того, российский лидер сообщил, что все выплаты за особые условия труда медицинским работникам не будут облагаться налогом, и призвал решить вопрос и с отпускными для врачей.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер поблагодарил медиков за самоотверженное исполнение своего долга, а также сообщил о намерении в самое ближайшее время вручить ордена Пирогова и медали Луки Крымского врачам, которые боролись с коронавирусной инфекцией

ИСТОЧНИК KP.RU