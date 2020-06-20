Власти США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения от коронавируса

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:48:36+03:00

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Американские национальные институты здравоохранения пришли к выводы, что препарат от коронавирусную инфекции гидроксихлорохин не помогает бороться с инфекцией, и власти государства приняли решение остановить все испытания данного вещества. Об этом сообщается в распространенном в субботу, 20 июня, сообщении ведомства.

- Клинические испытания препарата гидроксихлорохина, которые проводились в последнее время для установления безопасности и эффективности этого лекарства при лечении от коронавирусной инфекции, были остановлены Национальными институтами здравоохранения, - отмечается в сообщении.

Специалисты ведомства подчеркнули, что пришли к выводу об отсутствии вреда для здоровья человека после применения лекарства, однако в то же время «крайне маловероятно, что он принесет пользу госпитализированным пациентам с коронавирусом».

Напомним, что в настоящее время российское министерство обороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи проводят испытания вакцины от вируса на добровольцах. В ведомстве рассказали, что все испытуемые чувствую себя нормально, а серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено.

ИСТОЧНИК KP.RU