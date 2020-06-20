Минобороны рассказало о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавируса
Добровольцы, которым недавно ввели вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Во время испытаний специалисты не выявили нежелательных реакций после прививок, рассказали журналистам представители российского министерства обороны.
- После введения вакцины от коронавируса все принимающие участие в испытаниях добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. Сейчас за состоянием испытуемых наблюдают медики из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, —сообщил анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Олег Чихляев.
По словам специалиста, после всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, вакцины введут оставшимся добровольцам.
В настоящее время, как отметили в военном ведомстве, с испытуемыми каждый день проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований. Сегодня, 20 июня, пройдет очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения прививок.
- В ходе самоизоляции после вакцинирования добровольцам предоставляют четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов, - добавил Чихляев.
Напомним, что вакцина была введена первым 18 добровольцам 18 июня. Испытания проводит совместно Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Ученые центра сообщили ранее, что выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью этого года.
Медосмотр добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОЗ готовит к выпуску три вакцины от COVID-19
К концу года будет произведено несколько сотен миллионов доз. Их предлагают отдать людям из группы риска (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»