2020-06-20T15:12:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Минобороны рассказало о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавируса

Все испытуемые находятся под непрерывным наблюдением врачей
Ксения АНУФРИЕВА
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Минобороны рассказало о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавирусаМинобороны рассказало о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Добровольцы, которым недавно ввели вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Во время испытаний специалисты не выявили нежелательных реакций после прививок, рассказали журналистам представители российского министерства обороны.

- После введения вакцины от коронавируса все принимающие участие в испытаниях добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. Сейчас за состоянием испытуемых наблюдают медики из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, —сообщил анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Олег Чихляев.

По словам специалиста, после всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, вакцины введут оставшимся добровольцам.

В настоящее время, как отметили в военном ведомстве, с испытуемыми каждый день проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований. Сегодня, 20 июня, пройдет очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения прививок.

- В ходе самоизоляции после вакцинирования добровольцам предоставляют четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов, - добавил Чихляев.

Напомним, что вакцина была введена первым 18 добровольцам 18 июня. Испытания проводит совместно Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Ученые центра сообщили ранее, что выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью этого года.

Медосмотр добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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