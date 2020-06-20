Ученые назвали повышающий риск смерти от рака фактор

20 Июнь 2020 2020-06-20T21:34:03+03:00

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Малоподвижный образ жизни и отсутствие физических упражнений повышают риск смерти от раковых заболеваний. К таком выводу пришли американские ученые в ходе своего исследования в Техасском университете, сообщает научное издание MedicalXpress.

Ученые пять лет подряд наблюдали за физической активностью восьми тысяч испытуемых старше 45 лет. В начале эксперимента ни у одного из них не было рака, а с 2009 по 2013 год от онкологических заболеваний погибли 268 добровольцев.

Среди людей, чем уровень активности был крайне низким, риск смертности от онкологии оказался на 82% больше по сравнению с участниками, которые вели подвижный образ жизни. Специалисты пришли к выводу, что существуют взаимосвязь между отсутствием физических упражнений и смертью от рака.

Глава исследования Сьюзан Гилкрист сообщила, что чем дольше люди ведут сидячий образ жизни до возникновения рака, тем больше вероятность летального исхода от данного заболевания. Она посоветовала людям хотя бы по полчаса в день уделять умеренной физической нагрузки. Эксперты утверждают, что если, например, ездить это время на велосипеде, то риск смерти снизится на 31%, при ходьбе — на 8%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии российского министерства здравоохранения, академик РАН предупредил о повышенном риске заразиться коронавирусом у людей, которые страдают от онкологических заболеваний. У пациентов с раком сильно ослаблен иммунитет, они наименее защищены от любого вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU