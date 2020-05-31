Онколог рассказал, у кого самый высокий риск заразиться коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T02:01:40+03:00

Андрей Каприн в интервью «КП» сообщил об осложнениях от заболевания у некоторых пациентов

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Руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии российского министерства здравоохранения, академик РАН Андрей Каприн в интервью «Комсомольской правде» рассказал, у кого во время пандемии коронавируса самый высокий риск заразиться инфекцией, и при каких заболеваниях повышается вероятность возникновения серьезных осложнений из-за COVID-19.

- Нынешняя ситуация и инфекция непростые, новые и для медицинских работников, и для ученых. В настоящее время мы и наши коллеги из других государств видим самые большие сложности у людей, которые имеют онкогематологические заболевания. У таких пациентов, по сути, опухоли поражают иммунную систему. Из-за этого их иммунитет наиболее ослаблен, и они наименее защищены от любого вируса, - сообщил главный онколог Минздрава России.

Медики давно сообщают о том, что онкобольные входят в группу повышенного риска в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Наблюдения врачей показали, что у пациентов с раком возрастает угроза развития тяжелой формы заболевания, однако при этом важно соотносить опасность от заражения коронавирусом и вероятность прогрессирования рака.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из России намерены изобрести универсальный ускоритель заряженных частиц, который поможет медикам быстро диагностировать онкологические болезни, и также сможет лечить злокачественные опухоли. С помощью устройства исследователи смогут получать радиоактивные изотопы для лечения заболеваний сердца и сосудов, а также рака предстательной железы.

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ИСТОЧНИК KP.RU