Число случаев коронавируса в мире превысило 8,5 миллиона

20 Июнь 2020 2020-06-20T21:46:07+03:00

За минувшие сутки вирусом заразились более 138 тысяч человек

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Под данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире врачи зафиксировали более 8,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в разных странах заразились 138 980 новых пациентов.

С начала пандемии умерли после заражения коронавирусом или от осложнений из-за заболевания 456 973 человека (+6 271 летальный исход за сутки).

В России, тем временем, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу постепенно налаживается: страна вышла на плато по заболеваемости, а количество новых зараженных снижается во многих регионах.

Сейчас министерство обороны и медики из центра Гамалеи активно проводят испытания вакцины от инфекции на первых добровольцах, которым уже сделали прививки. Сейчас испытуемые чувствуют себя хорошо, а врачи непрерывно наблюдают за их здоровьем, чтобы оценить эффективность и безопасность новой вакцины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU