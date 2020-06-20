Американские власти намерены лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги

20 Июнь 2020 2020-06-20T22:28:20+03:00

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Американские власти намерены добиться того, чтобы экс-помощник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон на смог получить доход от продажи своей книги, в которой содержатся сведения, представляющие государственную тайну. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома 20 июня.

- Власти страны намерены лишить Болтона доходов от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств охранять национальную безопасность, - заявила пресс-секретарь президента Кейли Макинэни.

Он отметила, что суд не смог заблокировать публикацию книги только лишь потому, что ее экземпляры уже успели распространить, так что такой шаг был бы запоздалым. В Белом доме также обратили внимание на то, что суд признал угрозу мемуаров бывшего президентского советника для нацбезопасности Соединенных Штатов.

Накануне Трамп в своем Twitter написал, что Джон Болтон должен понести наказание за публикацию данной книги, ведь он «нарушает закон, публикую секретную информацию».

Напомним, что, несмотря на возражения американского президента и министерства юстиции, суд разрешил Болтону публиковать свои мемуары, посчитав бессмысленной затеей издавать постановление об изъятии и уничтожении политических мемуаров на всей территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU